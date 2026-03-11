Советника главы Самары повысили до руководителя аппарата муниципальной администрации

Елена Москвичева назначена на пост заместителя главы Самары — руководителя муниципального аппарата администрации. Она приступила к работе на новом посту с 11 марта. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее замом главы Самары — руководителем муниципального аппарата администрации был Владимир Терентьев. Он уволился по своему желанию. Елена Москвичева является выпускницей Самарского педагогического института имени Куйбышева и Московского городского педагогического университета. Почти 15 лет она работала в школе № 75 и прошла путь от учителя биологии до заместителя директора по воспитательной работе.

С 2003 по 2008 год Елена Москвичева работала в Центре развития образования и курировала учебные заведения в Железнодорожном и Советском районах. В 2008 году чиновница стала заместителем главы администрации Железнодорожного района, а в 2018 году — руководителем аппарата администрации Самары. С 2023 года чиновница занимала должность советника главы города.

Георгий Портнов