Льготные категории юных нижегородцев не будут платить взносы за соревнования

Нижегородские власти ввели запрет на взимание взносов с отдельных категорий несовершеннолетних спортсменов за участие в региональных соревнованиях. Об этом сообщили в областном минспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Запрет касается взносов со спортсменов из социально незащищенных категорий за их участие в соревнованиях, включенных в региональный календарный план. Это дети и подростки из малоимущих и многодетных семей. Также запрет коснется спортсменов до 23 лет, если они учатся очно в вузах или учреждениях среднего профессионального образования. Кроме того, запрещено брать взносы с детей, получающих страховую пенсию по потере кормильца.

Ограничения также касаются детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, временно проживающих в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, а также детей участников СВО.

«Рекомендуем муниципалитетам при проведении местных стартов придерживаться таких же решений. Для организаторов соревнований это дополнительная нагрузка, но шанс стать чемпионом и развивать свое спортивное мастерство должен быть у каждого. Тем более у тех ребят, которые находятся в сложных жизненных ситуациях»,— отметил глава нижегородского минспорта Дмитрий Кабайло.

Андрей Репин