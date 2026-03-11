Томская область в 2026 году планирует построить на 41% больше жилья

По итогам 2026 года в Томской области планируется ввести в эксплуатацию 546 тыс. кв. м жилья. Это на 41% больше, чем в 2025 году, когда было построено 387,8 тыс. кв. м, сообщил журналистам в среду заместитель губернатора Томской области по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объемы будут обеспечены за счет возведения многоквартирных домов в районах «Левобережный», «Южные Ворота», «Парапарк», «Михайловский парк-квартал», «Ботаника», «Войков», ЖК «Лето парк», а также индивидуального жилья.

В прошлом году в сравнении с 2024-м объемы строительства жилья в регионе снизились на 29,15%. Всего в 2025 году в регионе построены 24 многоквартирных (164,1 тыс. кв. м) и 1 865 индивидуальных дома (233,7 тыс. кв. м). Активнее всего жилищное строительство в прошлом году велось в сельской местности, где было построено 213 тыс. кв. м.

Лолита Белова