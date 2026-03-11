На заводе Aurus в Елабуге начали собирать прототипы обновленного седана Senat
На заводе Aurus в Елабуге приступили к сборке прототипов обновленного седана Aurus Senat. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей компании.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Сейчас инженеры и технологи отрабатывают обновленные производственные операции. Далее автомобили пройдут серию испытаний и многоэтапный технический контроль. Также для модели планируют добавить новые лимитированные цвета кузова.
Часть работ будет проходить на площадке индустриального партнера — завода «Соллерс». Там выполняются операции по сварке и покраске кузова, а также шлифовке и высокоточной полировке деталей.
Семейство Aurus создано на базе Единой модульной платформы, разработанной специалистами НАМИ.