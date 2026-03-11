В Самарской области власти пообещали решить вопрос со стройкой мечети с учетом мнения жителей

Решение о строительстве мечети в селе Воскресенка Самарской области будет принято с учетом мнения местных жителей. Об этом сообщил глава Волжского района Александр Шарков.

Ранее жители села Воскресенка пожаловались депутату Госдумы Михаилу Матвееву на планы местных чиновников согласовать строительство мечети. Они выступили против стройки.

По словам жителей села, фундамент под религиозную постройку уже залит. При этом ранее в Воскресенке закрыли школу и поликлинику.

После этого Александр Шарков провел встречу с местными жителями и объяснил, что закрытый ранее в селе детсад «Рябинка» вместе с земельным участком будет передан на баланс министерства строительства Самарской области. Дошкольное образовательное учреждение планируется восстановить.

По поводу проекта строительства мечети глава района написал, что ранее собственник частного земельного участка обратился к чиновникам по вопросу изменения вида использования территории на «Религиозное использование», и в соответствии с законом местная администрация приняла заявление на рассмотрение, но «это не означает автоматического одобрения». Александр Шарков предложил местным жителям прийти на публичные слушания по вопросу возможного строительства мечети в Воскресенке и высказать свое мнение. Обсуждение проекта продолжится до 13 марта включительно. По итогам публичных слушаний чиновники примут решение.

Георгий Портнов