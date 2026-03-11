Никита Баранок перешел из «Акрона» в «МЛ Витебск»

Центральный защитник Никита Баранок перешел из «Акрона» в белорусский «МЛ Витебск» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Защитник присоединился к действующему чемпиону Белоруссии после выступления в «МЛ Витебске» на правах аренды в сезоне-2025.

Никита Баранок пополнил ряды «Акрона» перед дебютом команды в МИР Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2024 году. Он сыграл в семи матчах FONBET Кубка России.

Андрей Сазонов