Новосибирские депутаты перенесли обсуждение концессии для КПО «Правобережный»

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам законодательного собрания Новосибирской области перенес обсуждение проекта концессионного соглашения о строительстве комплекса переработки отходов (КПО) «Правобережный». Обсуждение должно было состояться на заседании комитета 11 марта.

Как пояснил его председатель Олег Подойма, депутатам необходимо дополнительное время для изучения большого объема документов, представленных к проекту министерством ЖКХ и энергетики региона. Новое заседание предварительно запланировано на 17 марта. Ближайшая сессия заксобрания состоится 19 марта.

Согласно планам министерства на 2026 год, представленным на заседании комитета, заключение концессионных соглашений по КПО «Правобережный» и «Левобережный» должно произойти в рамках выполнения федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

КПО «Правобережный» планируется построить у села Раздольное в Новосибирском районе. Как писал «Ъ-Сибирь», осенью 2023 года министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заключило два концессионных соглашения с новосибирским МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) о строительстве КПО «Правобережный» и «Левобережный». Но эти проекты так и не были реализованы. В мае 2025 года министерство подало иски к САХ в арбитражный суд региона, который постановил расторгнуть концессионные соглашения.

В июне 2025 года были зарегистрированы ООО КПО «Правобережный» и ООО КПО «Левобережный». Их учредителями выступили две государственные компании — АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Валерий Лавский