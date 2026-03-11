В Марий Эл суд приговорил 23-летнего жителя Сернурского района к 9 годам лишения свободы в колонии-поселении и запретил 2,6 года управлять транспортом. Его признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем гибель подростка, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл 23-летнего жителя Марий Эл приговорили к 9 годам за ДТП, в котором погиб подросток

По данным суда, 30 августа около 03:00 на 21-м км дороги Сернур — Калеево водитель врезался в неисправный автомобиль, стоявший на проезжей части. От удара машину отбросило в сторону припаркованного рядом ВАЗа.

Находившаяся рядом с автомобилями девушка 2008 года рождения получила тяжелые травмы и погибла на месте.

Суд также обязал выплатить родственникам погибшей 4 млн руб. компенсации морального вреда.

