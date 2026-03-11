На берегу Лахтинского Разлива нашли тело пропавшей в декабре девушки

В Приморском районе Санкт-Петербурга на берегу Лахтинского Разлива обнаружили тело несовершеннолетней девушки, которая числилась пропавшей без вести. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Тело обнаружили и осмотрели 10 марта. Видимых телесных повреждений следователи не увидели. Предварительно удалось установить, что погибшая — местная жительница, ушедшая из дома в декабре прошлого года и не вернувшаяся.

Ранее по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Артемий Чулков