Два детских сада закрыты на карантин в Нижегородской области из-за ОРВИ

В Нижегородской области по состоянию на 10 марта из-за респираторных заболеваний на карантин закрыты два детских сада. Всего в регионе полностью или частично учебный и воспитательный процесс приостановлен в 2,6% школ и детсадов, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За неделю со 2 марта по 8 марта в регионе зарегистрировано около 15 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, отмечается снижение заболеваемости.

Доля гриппа в общей циркуляции составила на прошедшей неделе 57,1%.

Галина Шамберина