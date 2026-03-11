Для создания центра технических видов спорта мэрия Новосибирска ищет инвестора

Мэрия Новосибирска опубликовала инвестиционное предложение о создании центра технических видов спорта на ул. Выборная в Октябрьском районе. Ориентировочная площадь земельного участка составляет 89,44 га.

Проект подразумевает строительство крытого круглогодичного спортивного комплекса для проведения соревнований по автокроссу, дрифт-картингу и спидвею. Также на этой территории планируется возвести крытый легкоатлетический манеж, ледовый дворец спорта, спорткомплекс для проведения тренировок и соревнований по теннису и сквошу, 25-метровый бассейн.

Согласно опубликованному документу объекты должны быть построены в течение пяти лет. В рамках проекта возможно заключение концессионных соглашений.

В 2021 году мэрия Новосибирска уже сообщала о планах построить центр технических видов спорта «Сибирское кольцо» с гоночными трассами для мотоциклов, автомобилей, велосипедов и тренировочными объектами для роллеров и скейтбордистов. Стоимость реализации проекта тогда оценивалась в 500 млн руб.

Лолита Белова