Готовность набережной Ижевского пруда составила 47%

В Удмуртии продолжается благоустройство набережной у акватории Ижевского пруда. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на данный момент объект готов на 47%.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Подрядчик завершил установку сетей дождевой и хозяйственно-бытовой канализации, монтаж оборудования локальных очистных сооружений, а также прокладку водоснабжения. В 2025 году начались работы по монтажу освещения и видеонаблюдения. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия перед весенним паводком: укладывается бутовый камень и щебень под тротуары, прокладываются инженерные коммуникации и монтируются дренажные колодцы.

«Завершение этих работ до наступления паводка является форсированной задачей. Параллельно с этой работой подрядчик вывозит с участка снег»,— отметил министр строительства Удмуртии Михаил Баранов.

После завершения земляных работ начнутся надземные этапы, которые включают установку системы оповещения, монтаж архитектурного освещения и благоустройство территории с озеленением.

Анастасия Лопатина