Самара заняла 51-е место в рейтинге крупных городов РФ по строительству жилья

Аналитики агентства «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») составили рейтинг крупных городов по объемам строительства жилья. Рейтинг составлялся на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ по многоквартирным домам (по состоянию на январь 2026 года).

По площади строящихся квартир (из расчета количества квадратных метров на одного жителя города) на первом месте Краснодар (4,39 кв. м на человека), на втором — Тюмень (3,93), на третьем — Майкоп (3,57). Москва — на 39-м месте (1,25). Самара — на 51-м месте (1,02), Оренбург занял 66-ю строчку рейтинга (0,76), Ульяновск занял 77-ю (0,60), у Тольятти — 91-е место (0,3).

На последнем месте из 100 крупных городов России — Саратов (0,11).

Из столиц ПФО лидирует Уфа (2,0), занявшая 20-е место. За ней следует Пенза (1,84), 22-е место. Казань (1,56) занимает 28-е место.

В абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве (на начало 2026 года возводится 16,6 млн кв. м), второе место у Екатеринбурга (5,56 млн кв. м), третье — у Краснодара (5,54 млн кв. м). Санкт-Петербург занял только четвертое место (5,08 млн кв. м).

Андрей Васильев, Ульяновск