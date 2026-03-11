В аэропорту Перми сняли ограничения на полеты

В Большом Савино отменены ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Отменен и режим «Беспилотная опасность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

План «Ковер» был введен в аэропорту Перми в половине десятого утра. Двумя часами раньше в Пермском крае объявили режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, одно из предприятий Губахи было атаковано вражескими БПЛА. Пострадавших нет.