обновлено 12:14
В аэропорту Перми сняли ограничения на полеты
В Большом Савино отменены ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Отменен и режим «Беспилотная опасность».
Фото: telegram-канал аэропорта Перми
План «Ковер» был введен в аэропорту Перми в половине десятого утра. Двумя часами раньше в Пермском крае объявили режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, одно из предприятий Губахи было атаковано вражескими БПЛА. Пострадавших нет.