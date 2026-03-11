Балтийский завод начал программу финансового оздоровления

АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) приступило к реализации программы финансового оздоровления, одной из ключевых задач которой станет реструктуризация проблемной задолженности перед банками. Об этом пишет РБК Петербург, ознакомившийся с отчетностью предприятия за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одновременно на заводе начали программу управления издержками, рассчитанную до 2030 года. Кроме того, менеджмент ожидает одобрения в ОСК комплексной программы технико-экономического развития предприятия. Не дожидаясь ее утверждения, завод уже получил рабочую документацию на реконструкцию корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производств и начал подготовку к строительно-монтажным работам.

По итогам 2025 года Балтийский завод зарегистрировал убыток в размере 565 млн рублей против 3,7 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. При этом выручка предприятия выросла на 12% и достигла рекордных 35,2 млрд рублей. Непокрытый накопленный убыток прошлых лет на 1 января 2026 года приблизился к 33 млрд рублей.

В отчетности среди основных проблем предприятия названы отрицательная стоимость чистых активов, отрицательный операционный денежный поток, низкая ликвидность и сложности с кадровым обеспечением. В 2025 году завод получил от ОСК 6,2 млрд рублей льготных краткосрочных займов, а объем долгосрочных банковских кредитов за год вырос с 2,4 млрд до 4,2 млрд рублей.

Артемий Чулков