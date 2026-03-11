В СУ СКР по Прикамью появился новый отдел по особо важным делам

В следственном управлении СКР по Пермскому краю создан четвертый отдел по расследованию особо важных уголовных дел. Его руководителем стал Николай Казаков, до этого возглавлявший следственный отдел по Дзержинскому району Перми. Господина Казакова на должности руководителя районного отдела сменил Максим Дудин.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в СУ СКР, новое подразделение сфокусировано исключительно на социально значимых преступлениях. «Следователи этого отдела расследуют уголовные дела, связанные с нарушением жилищных прав и нарушением интересов наиболее уязвимых категорий граждан. По всем таким фактам реакция следственного управления незамедлительная. Возбуждаются уголовные дела, и параллельно ведется работа по восстановлению нарушенных прав граждан с обязательной оценкой действий или бездействий ответственных должностных лиц.

Всего в структуре следственного управления четыре отдела по расследованию особо важных дел. Первый специализируется на раскрытии и расследовании преступлений против личности, второй — дел коррупционной и экономической направленности, третий — на налоговых.