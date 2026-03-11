В Татарстане по итогам февраля 2026 года количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 1,2 млн. За месяц показатель вырос на 8,16 тыс. человек, сообщила пресс-служба биржи.

В Татарстане число частных инвесторов на бирже достигло 1,2 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом в феврале сделки на фондовом рынке совершали 88,45 тыс. инвесторов из республики.

По числу физических лиц с брокерскими счетами Татарстан занимает 8-е место среди регионов России. Впереди находятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также Башкортостан.

Кроме того, жители региона открыли 171,21 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Анна Кайдалова