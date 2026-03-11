В Удмуртии ветерана осудили за стрельбу по прохожим

Сарапульский горсуд приговорил 41-летнего местного жителя к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за хулиганство с применением оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сентябре 2025 года он выстрелил из пневматического пистолета в сторону двух мужчин, в результате чего один из них получил телесные повреждения.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая статус ветерана боевых действий и наличие малолетних детей, но также учел отягчающее обстоятельство — опасный рецидив. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Анастасия Лопатина