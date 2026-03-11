В Кировской области суд назначил штраф в размере 600 тыс. руб. 43-летнему жителю Санчурского района, устроившему конфликт с применением оружия с сотрудниками энергокомпании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Кировской области оштрафовали за выстрел в работников энергокомпании

Фото: Пресс-служба прокуратуры Кировской области Жителя Кировской области оштрафовали за выстрел в работников энергокомпании

Фото: Пресс-служба прокуратуры Кировской области

Как установил суд, 18 октября 2024 года он пришел к трансформаторной подстанции в деревне Кричей, где работала ремонтная бригада. Он требовал прекратить работы по ограничению подачи электроэнергии на его предприятие. Во время конфликта мужчина достал револьвер и выстрелил в сторону работников.

Нарушителя вскоре задержали сотрудники полиции. Оружие, которое он использовал, конфисковали в доход государства.

Его признали виновным в хулиганстве. Нарушителю запретили управлять автомобилями — основанием стали данные о наличии у него психиатрического расстройства.

Анна Кайдалова