Из Тюменской области в Казахстан и Монголию отправили свыше 500 тонн семян

В Казахстан и Монголию из Тюменской области отправили 501,2 тонны семян зерновых культур, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Сотрудники ведомства с 1 января по 9 марта проконтролировали 21 партию семян, предназначенных для экспорта. Лабораторный контроль подтвердил отсутствие карантинных объектов, а продукция соответствовала требованиям стран-импортеров. Все партии сопровождались документами, подтверждающими сортовые и посевные качества семян.

В управлении ведомства также отметили, что экспорт семенного материала за указанный период вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было экспортировано 478 тонн.

Ирина Пичурина

