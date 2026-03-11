Апелляционная инстанция смягчила наказание бывшему начальнику бюро логистики «ИнтерТранс-КАМАЗ» Вадиму Илларионову, осужденному по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд Татарстана смягчил приговор экс-главе логистики «ИнтерТранс-КАМАЗ»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд Татарстана смягчил приговор экс-главе логистики «ИнтерТранс-КАМАЗ»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После рассмотрения жалобы суд снизил наказание до 5 лет колонии строгого режима и штрафа 8 млн руб.

По версии следствия, Илларионов отвечал за распределение заказов на грузоперевозки и получал вознаграждение от предпринимателей за предоставление им выгодных контрактов.

В октябре прошлого года его приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу 32 млн руб., суд также запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с управленческими функциями в коммерческих организациях.

Анна Кайдалова