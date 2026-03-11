Суд обязал АО «Порт Пермь» провести общее собрание акционеров

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Теруправления Росимущества в регионе к АО «Порт Пермь» об обязании общества провести общее собрание акционеров. Как следует из резолютивной части решения суда, в повестку мероприятия должны быть включены вопросы об утверждении годовой и бухгалтерской отчетности за 2024 год, утверждении распределения прибыли и дивидендов общества за указанный период. Также акционерам предстоит избрать руководителя АО, совет директоров и ревизионную комиссию.

По мнению Росимущества, общество не организовало вовремя проведение собрания. Такое бездействие нарушает имущественные интересы РФ. Согласно решению суда, организацией мероприятия займется АО «Дирекция международных фотовыставок» (Москва).

АО «Порт Пермь» занимается добычей и реализацией нерудных строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. В 2022 году ФАС добилась передачи контрольного пакета акций общества (79,6%) в собственность государства. По итогам прошлого года АО отчиталось о доходах свыше 499,8 млн руб., чистая прибыль общества составила чуть больше 20,3 млн руб. Общество включено в план приватизации.