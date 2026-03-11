Маршрут Самара — Москва стал самым популярным на Куйбышевской железной дороге в праздники

С 6 по 9 марта самым популярным направлением Куйбышевской железной дороги стал маршрут Самара — Москва. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего в праздничные дни перевезли более 40 тыс. пассажиров поездами дальнего следования. Это на 13% больше, чем за аналогичные дни прошлого года. Пиковой датой перевозок на полигоне Куйбышевской железной дороги в праздники стало 9 марта. В этот день перевезли более 13 тыс. пассажиров (+22,8% по сравнению с прошлым годом).

Руфия Кутляева