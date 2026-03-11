Реализация программы ОСВВ началась в Удмуртии

В Удмуртии стартовал отлов безнадзорных животных в рамках программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат на прежнее место обитания), сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии. На данный момент контракты заключены в Ижевске, Можге, Можгинском, Воткинском и Камбарском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Оценка проводится в три этапа: реакция на еду в присутствии человека, на еду из чужих рук и на резкие звуки. Весь процесс фиксируется на видео. Если животное неагрессивно, его возвращают в прежнюю среду обитания. Агрессивные собаки остаются в приютах на пожизненное содержание или им находят нового владельца»,— говорится в сообщении.

С начала года подрядчики поймали 9 собак, из которых 4 уже вернули на улицы после необходимых процедур. Остальные 5 проходят стерилизацию и вакцинацию. Все животные содержатся в приютах, где их поведение оценивается на наличие агрессии.

Анастасия Лопатина