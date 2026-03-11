В мэрии Уфы сменился куратор градостроительной деятельности

Экс-заместитель начальника главного управления архитектуры Уфы Ильдар Хабибуллин занял пост замглавы городской администрации по вопросам строительства и архитектуры. Ранее куратором этой отрасли в числе вице-мэров был Евгений Чебаков.

О назначении господина Хабибуллина сообщили в пресс-службе администрации. Он родился в 1964 году в Бухарской области Узбекской ССР. Долгие годы работал в строительной лаборатории треста Ишимбайводстрой, дослужившись до начальника производственно-распределительного отдела. С 1992 года на протяжении 15 лет служил в управлении архитектуры и градостроительства Ишимбая — от главного инженера и заведующего сектором до главного архитектора. Последние 19 лет Ильдар Хабибуллин был замначальника главархитектуры Уфы. Кроме того, в 2024 году участвовал в СВО.

Каков дальнейший путь Евгения Чебакова, неизвестно.

Идэль Гумеров