В Кировском районе задержали участника дорожного конфликта после видео в сети

В Санкт-Петербурге полиция задержала 49-летнего индивидуального предпринимателя после дорожного конфликта на перекрестке проспекта Народного Ополчения и Трамвайного проспекта. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Инцидент произошел 7 марта около 19:00 в Кировском районе. С заявлением обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что водитель автомобиля Renault Duster подошел к ее машине и совершил действия непристойного характера. В момент происшествия в автомобиле находился малолетний ребенок.

Видеозапись конфликта сотрудники полиции выявили 10 марта в ходе мониторинга интернета. После оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Материалы также направили в следственные органы, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков