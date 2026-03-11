В Татарстане в 2026 году Университету Иннополис предоставят субсидию в размере 84,9 млн руб. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Университету Иннополис выделят 84,9 млн на проект «Физико-математический прорыв»

Средства направят на реализацию проекта «Физико-математический прорыв». Деньги распределят на два года: в этом году университет получит 84,9 млн руб., в 2027 году — 111,1 млн руб. Общий объем финансирования составит 196,1 млн руб.

Субсидия пойдет на оплату труда сотрудников проекта, закупку оборудования и программного обеспечения, командировочные расходы и проведение научно-образовательных мероприятий. Университет должен будет регулярно отчитываться перед региональным Минобрнауки о расходовании средств и результатах проекта.

Анна Кайдалова