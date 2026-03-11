Назначен новый врио краевой инспекции по труду

Врио руководителя государственной инспекции труда в Пермском крае назначен Павел Бахтагареев, ранее занимавший должность заместителя главы инспекции. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Фото: ГИТ в Пермском крае

Это уже третий врио руководителя региональной трудовой инспекции за последние месяцы. В ноябре 2024 года после увольнения тогдашнего главы инспекции Олега Украинских врио руководителя был назначен главный государственный инспектор труда в Саратовской области Алексей Санников. Спустя месяц на этом посту его сменил руководитель Оренбургской трудовой инспекции Владимир Колесников.