В Самарской области суд вынес приговор девяти участникам ОПГ за мошенничество на 34 млн рублей

Безенчукский районный суд Самарской области признал виновными девять подсудимых в зависимости от роли и степени участия каждого — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установили в суде, в 2016 году юрист и старший клиентский менеджер дополнительного офиса банка в Безенчуке создали организованную преступную группу. В нее они привлекли шесть участников для систематического хищения денег банка. Делалось это через оформление кредитов на подставных лиц для приобретения несуществующих объектов недвижимости.

С 2016 по 2019 год участники ОПГ причинили банку ущерб на сумму более 34 млн руб.

Организаторам суд назначил наказание в виде лишения свободы: юристу — 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, менеджеру — 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным участникам группы назначены наказания на сроки от 2 до 3 лет лишения свободы условно.

По искам банка взысканы суммы кредитов. Также суд сохранил арест на имущество осужденных до исполнения судебных актов: четыре земельных участка, два дома, машина, квартира и нежилое здание.

Руфия Кутляева