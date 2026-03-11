На СвЖД в Китай в начале года отправили более 10 тыс. тонн рапсового масла

Свердловская железная дорога (СвЖД) отправила в Китай ускоренными контейнерными поездами свыше 10 тыс. тонн рапсового масла в январе и феврале, сообщили в пресс-службе СвЖД. Груз был отправлен в 20-футовых контейнерах со специальными эластичными емкостями-вкладышами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Впервые рапсовое масло на СвЖД в Китай в ускоренных контейнерных поездах отправили в июне 2024 года с тюменской станции Войновка — тогда масса составила 3,2 тыс. тонн. В 2024-2025 годах из Екатеринбурга и Алапаевска (Свердловская область) ускоренными «флекси-поездами» перевезли почти 87 тыс. тонн масла. В настоящее время продукт на экспорт отправляют из этих двух городов. Поставки организованы по графику производителя, поезда-экспрессы следуют с повышенной скоростью.

За два месяца 2026 года по согласованному с клиентом расписанию СвЖД отправила 288 контейнерных поездов, которые перевезли 587 тыс. тонн разных грузов. На постоянной основе грузы в контейнерах перевозятся по 144 направлениям, при этом в январе появились два новых маршрута: Тобольск — Мыс Чуркин, Шувакиш — Жигулевское Море.

Ирина Пичурина