Глава Ижевска поднялся на четыре позиции в рейтинге мэров

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 12-е место в медиарейтинге глав городов Приволжского федерального округа, поднявшись на четыре позиции за месяц, сообщает агентство «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Медиаиндекс градоначальника составил 1 691,7 балла.На показатель влияют три фактора: индекс цитируемости, заметность сообщения и его тональность — позитивная или негативная.

Председатель Гордумы Ижевска Любовь Зайцева заняла 23-е место с медиаиндексом 156,5 балла, улучшив свою позицию на три места.