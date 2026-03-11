Площадь пожара на производстве в Казани превысила 5 тысяч кв. метров

ночью в производственном здании на улице Родины в Казани произошёл пожар. Его площадь превысила 5 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Материальный ущерб и причины возгорания сейчас устанавливаются.

Ранее МЧС сообщало, что утром пожар тушили на производстве косметики и парфюмерии. К ликвидации возгорания привлекли 84 сотрудника пожарно-спасательного гарнизона и 25 единиц техники. Изначально площадь пожара оценивалась примерно в 3 тыс. кв. метров.

UPD: Пожар удалось потушить спустя более четырех часов.

Анна Кайдалова