Площадь пожара на производстве в Казани превысила 5 тысяч кв. метров
ночью в производственном здании на улице Родины в Казани произошёл пожар. Его площадь превысила 5 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Площадь пожара на производстве в Казани превысила 5 тысяч кв. метров
Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан
Материальный ущерб и причины возгорания сейчас устанавливаются.
Ранее МЧС сообщало, что утром пожар тушили на производстве косметики и парфюмерии. К ликвидации возгорания привлекли 84 сотрудника пожарно-спасательного гарнизона и 25 единиц техники. Изначально площадь пожара оценивалась примерно в 3 тыс. кв. метров.
UPD: Пожар удалось потушить спустя более четырех часов.