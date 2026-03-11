Конкуренция за рабочие места в Башкирии обновила двухлетний максимум

В феврале количество резюме в Башкирии в 11,5 раза превысило число доступных вакансий, следует из отчета кадрового сервиса HeadHunter. Этот показатель, описываемый сервисом как hh-индекс, фиксирует соотношение числа резюме к числу вакансий и позволяет охарактеризовать состояние рынка труда: чем выше индекс, тем выше конкуренция за рабочие места.

В феврале прошлого года hh-индекс в Башкирии составлял 5,7, что свидетельствовало об умеренной конкуренции за рабочие места и здоровом соотношении между работодателями и соискателями. Максимума hh-индекс в 2025 году достиг в декабре, увеличившись до 9,4 — это говорит о высокой конкуренции между соискателями и о рынке работодателей.

Рост соперничества между теми, кто ищет работу, продолжился и в начале 2026 года — в январе на одну вакансию приходилось 11 резюме, в феврале hh-индекс стал рекордным. Достижение hh-индекса значения 12 будет означать крайне высокую конкуренцию за рабочие места.

За год число вакансий в Башкирии уменьшилось на 29%, а количество резюме выросло на 44%.

В среднем по России hh-индекс в феврале составил 9,8.

Идэль Гумеров