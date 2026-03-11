Жителя Иркутска осудили за поддержку украинского террористического движения

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Иркутской области за публичное оправдание деятельности «Азова», признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ. Подсудимому назначили 5,5 года колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурант дела выступал против проведения специальной военной операции на территории Украины. На YouTube, установили правоохранители, иркутянин под различными видеороликами проукраинской направленности размещал комментарии в поддержку запрещенного движения.

Кроме лишения свободы обвиняемому на три года запретили размещать комментарии в интернете.

Александра Стрелкова