В Прикамье участникам СВО списали долги на 968 млн рублей

В 2025 году более 6,5 тыс. пермяков, принимающих участие в специальной военной операции, освобождены от уплаты кредиторской задолженности. Судебные приставы прекратили в отношении них свыше 22 тыс. исполнительных производств. Общая сумма списанных долгов составила 968 млн руб. Об этом сообщает главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством списанию подлежат задолженности по кредитам и ипотекам, если суд признал обязательства неисполненными. Условием является заключение контракта на прохождение военной службы сроком более одного года с 1 декабря 2024 года. Максимальная сумма обязательств, на которую распространяется эта мера, не должна превышать 10 млн руб.