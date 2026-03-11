В Иглинском районе в ДТП с вахтовым автобусом погиб человек

В Башкирии на дороге Иглино — Кальтовка в аварии с автобусом «Неман» погибла 75-летняя пассажирка Chery Tiggo 4.

Как сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, инцидент произошел около десяти часов утра на седьмом км дороги. Автобус под управлением 66-летнего водителя, двигаясь со стороны Иглино к трассе М-5 «Урал», столкнулся со встречным автомобилем Chery Tiggo 4.

Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте, водителей автобуса и Chery госпитализировали. Известно, что автобус занимался вахтовыми перевозками. В момент ДТП пассажиров в нем не было.

Майя Иванова