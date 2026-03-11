У блогера Лерчек выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами

Медики диагностировали у уроженки Тольятти, блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) рак желудка четвертой стадии с метастазами. Об этом со ссылкой на близких сообщила подруга Чекалиной Алина Акилова в своем ТГ-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«На сегодняшний день от ее близких источников есть информация, что ее мучают боли и она на сильнейших обезболивающих»,— говорится в сообщении.

В конце минувшей недели стало известно о том, что у Валерии Чекалиной, которая находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе денег за рубеж, обнаружили метастазы в легких. Сначала ее госпитализировали, но потом она уехала из больницы домой под расписку.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе более 250 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги бывшие супруги получили с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину, Артем Чекалин — признает частично.

Георгий Портнов