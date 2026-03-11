В Оренбуржье из-за ухудшения погоды закрыто движение транспорта на участках дорог
В среду, 11 марта, с 11:00 (MSK+2) закрыто движение для всех видов транспорта на участках дорог в Ясненском муниципальном округе и в Адамовском районе. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Речь идет о двух участках в Ясненском муниципальном округе: с 0 по 33 км Кумак — Веселовский и с 0 по 16 км Ясный — Адамовка. В Адамовском районе ограничения распространяются на участки: с 16 по 42 км Ясный — Адамовка и с 0 по 29 км Шильда — Майский.
Движение транспорта закрыто из-за резкого ухудшения погоды: сильная метель, плохая видимость.