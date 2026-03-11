В 09:10 в аэропортах Нижнекамска и Альметьевска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает МЧС России.

В аэропортах Нижнекамска и Альметьевска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропортах Нижнекамска и Альметьевска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения ввели в 04:57 на фоне угрозы атаки БПЛА на три города Татарстана. Сейчас угрозу атаки отменили.

Ранее сообщалось о снятии ограничений в аэропорту Казани. По сообщению Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Анна Кайдалова