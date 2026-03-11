На предприятие в Губахе совершена атака БПЛА

Сегодня на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает, — написал глава региона. — Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

В Прикамье с 8:30 утра действует режим «Беспилотная опасность». В аэропорту Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.