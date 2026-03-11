Вылетевший из Красноярска в Якутск авиалайнер «России» вернулся из-за ЧС

Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший из Красноярска в Якутск, вернулся в аэропорт вылета. Воздушное судно благополучно совершило посадку, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Юлия Лорис, Коммерсантъ

На борту лайнера находились 118 пассажиров. По данным Telegram-канала Shot, экипаж самолета подал сигнал бедствия 7700. Это может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.

Предварительно известно, что самолет долетел до села Богучаны, но решил вернуться в аэропорт вылета. Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка.

Александра Стрелкова