обновлено 10:04
Вылетевший из Красноярска в Якутск авиалайнер «России» вернулся из-за ЧС
Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший из Красноярска в Якутск, вернулся в аэропорт вылета. Воздушное судно благополучно совершило посадку, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Юлия Лорис, Коммерсантъ
На борту лайнера находились 118 пассажиров. По данным Telegram-канала Shot, экипаж самолета подал сигнал бедствия 7700. Это может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.
Предварительно известно, что самолет долетел до села Богучаны, но решил вернуться в аэропорт вылета. Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка.