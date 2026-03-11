Жителю Ульяновска за попытку сбыта наркотиков грозит до 15 лет колонии

В Ульяновске в суд направлено уголовное дело 23-летнего нигде не работающего Владимира Сибирцева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом в среду сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как установлено следствием, 21 июля 2025 года обвиняемый «по полученному через мессенджер указанию определенного лица разместил в тайнике для сбыта наркотические средства растительного происхождения», однако в тот же день в ходе спецмероприятий он был задержан возле одного из домов в Ульяновске на улице Рябикова.

Андрей Васильев, Ульяновск