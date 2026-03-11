Жителя Тулы задержали на Урале за создание нарколаборатории в гараже

Полиция Заречного в Свердловской области задержала 22-летнего жителя Тулы — как сообщили в полиции города, в его отношении возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, а также за хранение прекурсоров наркотиков по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ. Следствие считает, что он создал нарколабораторию в гараже.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ходе осмотра помещения сотрудники правоохранительных органов изъяли 5975,8 грамма мефедрона, а также 4550 граммов прекурсора, химические реагенты, электронные весы и оборудование для изготовления наркотиков.

Задержанный пояснил, что в родном городе был закладчиком наркотиков, а в декабре получил от куратора предложение оборудовать нарколабораторию — за каждый созданный килограмм изготовителю гарантировались деньги. По его указанию фигурант снял гараж, куда перевез канистры с прекурсорами, лабораторную посуду и другое. По требованию куратора для создания видимости автосервиса были куплены два автомобиля отечественного производства.

В отношении задержанного также составлен протокол за отказ от прохождения медпроверки на состояние наркотического опьянения по ч. 1 ст. 6.9 КоАП. Его поместили под стражу.

Ирина Пичурина