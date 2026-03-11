В Балакове простились с погибшими в ДТП актрисой Екатериной Ведуновой и ее дочерью

Российскую актрису театра и кино Екатерину Ведунову вместе с дочерью Элиной похоронили на городском кладбище в Балакове 9 марта. Они погибли в ДТП в Мордовии, сообщает ТАСС со ссылкой на подругу семьи.

Екатерина Ведунова и ее дочь Элина погибли в ДТП в Мордовии

Фото: Соцсети Екатерины Ведуновой

Фото: Соцсети Екатерины Ведуновой

Авария произошла в Зубово-Полянском районе Мордовии на 439 км трассы М-5 «Урал» ночью 4 марта. 45-летняя актриса вместе с 15-летней дочерью направлялись в сторону Москвы. По информации ГАИ республики, водитель «Рено Флуенс», в котором находилась госпожа Ведунова, не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с автомобилем «Луидор», который двигался в сторону Пензы.

Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года в Балакове. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Собинова в 2004 году. Позже служила в Балаковском драмтеатре и местном ТЮЗе. Актриса известна по сериалам «СашаТаня», «Склифософский», «Чернобыль» и «Универ. Новая общага».

