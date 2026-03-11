УФАС обязало повторно рассмотреть заявки на обслуживание уличного освещения в Белебее

УФАС по Башкирии признало обоснованными жалобы на конкурс, проведенный администрацией Белебея по обслуживанию системы уличного освещения. Сумма контракта превышала 5,8 млн руб.

По данным ведомства, заявки компании «ГК Организация дорожного движения» и двух предпринимателей были отклонены из-за отсутствия сведений о материальных ресурсах, хотя такие требования не были предусмотрены в конкурсной документации.

В связи с выявленными нарушениями УФАС выдало администрации предписание об отмене результатов конкурса и повторном рассмотрении всех заявок. Также было решено возбудить административное дело.

Олег Вахитов