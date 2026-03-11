Владельцем прикамского велозавода Forward стал китайский бизнесмен

Гонконгская Befortune Trading стала основным владельцем пермского ООО «Спэйс», которому принадлежит бренд велосипедов Forward. Как сообщает «Ъ», теперь ей принадлежит 67% долей. Ранее их контролировал Максим Флигель. Сам он сообщил, что сделка совершена в соответствии со стратегией развития компании. Подробностей соглашения он не рассказал.

Единственный акционер Befortune Trading — Лян Цзяньсюн, следует из гонконгского корпоративного реестра. В 2014 году он приобрел 33% в «Спэйс». Также он контролирует группу Trinity, выпускающую велосипеды Trinx.

Один из крупнейших производителей велосипедов Forward работает на рынке более 20 лет. Производственный комплекс компании расположен в Пермском крае. Объем производства ранее оценивался в 3 млн велосипедов в год. Производственный комплекс занимает 7 га.