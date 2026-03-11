Утром для Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Позже ее отменили, сообщило МЧС России

Утром в трех городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны», — говорится в сообщении.

Сообщение о введении режима пришло в 06:20, в 07:01 МЧС сообщило об отбое.

Во время действия режима в аэропортах республики действовали ограничения, сейчас их сняли для аэропорта Казани.

Анна Кайдалова