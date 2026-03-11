В Башкирии ужесточили приговор гендиректору фирмы за незаконную разработку недр

Верховный суд Башкирии изменил приговор генеральному директору ООО «Гаммастрой» Ригинату Султанову за незаконную добычу полезных ископаемых. Подсудимый признан виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) и приговорен к двум годам колонии-поселения, с запретом заниматься деятельностью по разработке и добыче полезных ископаемых на тот же срок, сообщают Объединенная пресс-служба судов республики и пресс-служба прокуратуры региона

Установлено, что с марта по октябрь 2023 года обвиняемый организовал незаконную разработку и проведение земляных работ по добыче песчано-гравийной смеси в Учалинском районе. Это повлекло тяжкие последствия для окружающей среды, на восстановление которой требуется более 42 млн руб., а также утрату полезных ископаемых на 5,6 млн руб.

Суд первой инстанции приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление Учалинской межрайонной прокуратуры, заменив наказание на реальный срок.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на региональную прокуратуру, с марта по октябрь 2023 года ООО «Гаммастрой» незаконно занималось геологическим изучением запасов золота на землях лесного фонда за пределами лицензионного участка. Во время работ был поврежден плодородный слой почвы на площади более 1,1 га, общая сумма ущерба окружающей среде составила более 133 млн руб.

ООО «Гаммастрой» зарегистрировано в марте 2007 года в Казани. Компания занимается строительством. Владелец — Зуфар Тагиров. Выручка в 2024 году составила 79,68 млн руб., чистая прибыль — 1,45 млн руб.

Майя Иванова