В Тольятти устраняют последствия атаки БПЛА

Экстренные службы устраняют последствия атаки БПЛА в Тольятти. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Жертв и пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования»,— говорится в сообщении.

О сбитых над регионом беспилотниках сообщило утром Минобороны РФ. Точное число уничтоженных летательных аппаратов не называется.

В связи с угрозой атаки в регионе объявлялся план «Ковер». Аэропорт Курумоч временно приостанавливал работу. В настоящее время ограничения сняты. В Самарской области объявлен отбой угрозы атаки БПЛА.

Георгий Портнов