Градостроительная мастерская обойдется Красноярскому краю в 100 млн рублей в год

В Красноярском крае разработкой документов территориального планирования и градостроительного зонирования для муниципалитетов займется градостроительная мастерская. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Максим Говорушкин на заседании комитета законодательного собрания по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС.

Градостроительная мастерская будет работать в статусе краевого учреждения. По данным министра, на содержание 45 ее сотрудников потребуется около 100 млн руб. в год. «Это позволит нам полностью закрыть потребности в документах территориального планирования и градостроительного зонирования на территории края. Планируем запустить эту работу с 1 января будущего года»,— процитировала господина Говорушкина пресс-служба регионального парламента.

Ранее такая документация готовилась муниципалитетами. Как писал «Ъ-Сибирь», в результате муниципальной реформы, прошедшей в 2025 году, число муниципальных образований в Красноярском крае резко сократилось — с 472 до 39.

Валерий Лавский